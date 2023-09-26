"تضامن الغربية" تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على الأسر الأولى بالرعاية

الغربية محمد طارق

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، وجمعية الأورمان فى تنظيم معرض جديد بمناسبة العام الدراسي الجديد بهدف توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 500 أسرة، ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بمنطقة المنشية ومنطقة الجمهورية وسكة زفتى ومحلة البرج بمركز المحلة الكبرى .

وفى هذا السياق، عبر الكثير من المستفيدين عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة، لتسليم ذويهم ملابس جديدة بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأكد أحمد عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء بمناسبة العام الدراسي الجديد وبهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، متمنيًا للجميع عام دراسي سعيد ومثمر.

ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس جديدة، ويترك للمواطن حرية الاختيار واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.