برلين.. حجر 600 شخص صحيا بعد ظهور الحصبة بمركز لاجئين

وكالات

تم وضع مركز وصول اللاجئين في منطقة راينكندورف في برلين في الحجر الصحي أمس الاثنين بسبب تفشي الحصبة.

وبحسب موقع البيان، لا يسمح لنحو 600 من المقيمين بمغادرة المبنى في الوقت الحالي، وفقا لما قاله المتحدث باسم مكتب الولاية لشئون اللاجئين، ساشا لانجنباخ.

وكان هناك طفلان تم تشخيص إصابتهما بالمرض شديد العدوى حتى أمس الاثنين، وفقا للتقرير.

وقال لانجنباخ: "من الصعب فرض مزيد من القيود على حرية حركة الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في ظروف مكتظة هناك"، مضيفا أنه يجب التحقق من عدد من الأشياء بالتنسيق مع وزارة الصحة.