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بث مباشر.. تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:30 م
بث مباشر.. تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر احتفالية اوائل الخريجين
كتب سمير حسنى

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يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من فعاليات تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الحكومة بالانتباه لثقافة التعلم في مصر، قائلا: "أنا دايما معاكم في أي مبادرة أو طرح تطرحوه يساهم في إنجاح أي جهد للدولة، لكن أثناء عملكم انتبهوا جدا لثقافة التعلم في مصر.. يعني المجتمع المصري بيتعامل مع التعليم إزاي؟ عنده استعداد يقبل يجرب لغاية فين؟ ويتحمل لغاية فين؟ علشان مانجيش نعمل طرح، وإحنا شفنا الكلام ده خلال السنوات الماضية، وشفنا تخوف الناس من التغيير ليكون على حساب أولادها، وده أمر نقبله ونحترمه لأنه طبيعي، أنا ابني أو بنتي في المدرسة وانت بتقول فيه طرح جديد.. وأنا مش مطمن وخايف للطرح ده يؤذي أولادنا في التجربة".
 
 

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