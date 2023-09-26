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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات جلسة "بناء الإنسان" بحضور طلاب الجامعات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:32 م
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات جلسة "بناء الإنسان" بحضور طلاب الجامعات الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لوقائع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى فعاليات جلسة حكاية وطن بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.


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