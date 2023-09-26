اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بث مباشر ..الرئيس السيسي يجتمع بأعضاء الأعلى للجامعات ضمن "تفوق جامعات مصر"

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:03 م
بث مباشر ..الرئيس السيسي يجتمع بأعضاء الأعلى للجامعات ضمن "تفوق جامعات مصر" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لوقائع اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.


الرئيس السيسي

مدن القناة

زيارة الرئيس السيسي الى مدن القناة

زيارات الرئيس السيسي

المشروعات القومية

هيئة قناة السويس

السويس

ستاد هيئة قناة السويس

الرئيس السيسى

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفوق جامعات مصر

الاحتفال بيوم جامعات مصر

الجامعات المصرية

جامعة قناة السويس



الموضوعات المتعلقة

مصانع كيما أسوان قلعة صناعية شهدت النور فى عهد الرئيس السيسى بـ12 مليار جنيه

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:00 ص

علا الشافعى تكشف لـ"من مصر" تفاصيل عدد اليوم السابع الخاص بالرئيس السيسى.. وتؤكد: كشف حساب وفرض عين ومرجع لزمن طويل.. والعدد شهد "حالة من الاستنفار" فى ظل أهميته وما تضمنه من ملفات

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:37 م

انطلاق قطار حماة الوطن فى تحرير توكيلات ترشيح الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:19 م

فتاة من كفر الشيخ: صوتي للرئيس السيسي باستحقاق لإقامته شبكة طرق عملاقة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:00 م

الغزل والنسيج قلاع صناعية ظهرت فى عهد الرئيس السيسي.. تدشين مصنع غزل 4 خلال أسابيع باكورة المصانع الجديدة بتكلفة 32 مليار جنيه.. وخطة التحديث تهدف لزيادة الصادرات لـ10 مليارات دولار بعد 3 سنوات من التشغيل

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة