اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:45 م
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النقل البحرى يشهد طفرة شملت كل الموانئ المصرية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:00 م
النقل البحرى يشهد طفرة شملت كل الموانئ المصرية.. اعرف التفاصيل موانئ البحر الأحمر
كتب سيد الخلفاوى

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شهد قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، اعمال تطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس، شملت كل الموانئ المصرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي محور 54 بتكلفة 905 ملايين جنيه.
 
وفي ميناء دمياط، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض ( رصيف بطول 681 متر وعمق 17 متر ) بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 مترًا بتكلفة 189 مليون جنيه.
 
وفي موانئ البحر الأحمر، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه، وتطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه، وإنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه، وكذلك بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طنًا، بتكلفة 513 مليون جنيه.

الموانئ المصرية

تطوير الموانئ

النقل البحري

تطوير قطاع النل البحري



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