القيادات التنفيذية بالفيوم تبحث حلولا لشكاوى 203 مواطنين

الفيوم رباب الجالى

عقدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، لقاءات دورية لخدمة المواطنين، بجميع مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية، وأهالى المحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أن القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحثت بداية من شهر سبتمبر الجاري عدد 203 شكوى للمواطنين، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، موضحاً أن الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، قد عقد عدد 7 لقاءات لخدمة المواطنين بمركزي الفيوم وأبشواي، بحث خلالهم عدد 125 شكوى ومطلباً، بواقع عدد 3 لقاءات بمجلس مدينة الفيوم، بحث خلالهم 57 شكوى ومطلباً للمواطنين، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، إضافة لعقد عدد 4 لقاءات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس المدينة، تم خلالهم بحث مطالب وشكاوى عدد 68 مواطناً من أهالي المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فيما عقد اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، عدد 6 لقاءات لخدمة المواطنين بمركزي سنورس وطامية، بحث خلالهم 30 شكوى ومطلباً، بواقع عدد 3 لقاءات بمركز سنورس بحث خلالهم عدد 13 شكوي ومطلباً، بحضور الأستاذ محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، إضافة لعقد عدد 3 لقاءات لخدمة المواطنين بمركز طامية، بحث خلالهم عدد 17 شكوى ومطلباً، بحضور الأستاذ ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وفي مركزي إطسا ويوسف الصديق، عقد اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 5 لقاءات لخدمة المواطنين، بحث خلالهم عدد 42 شكوى ومطلباً، بواقع عدد 3 لقاءات بمركز إطسا، بحث خلالهم عدد 21 شكوى ومطلباً، بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، كما عقد لقائين لخدمة المواطنين بمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلالهما عدد 21 شكوى ومطلباً، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المدينة، وممثلي الجهات المعنية، فضلاً عن عقد لقاء لخدمة المواطنين بالمركز نفسه، بحضور رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، تم خلاله بحث عدد 6 مطالب لأهالي المركز والقرى.

وكشف معاون محافظ الفيوم، أن الشكاوى التي تم بحثها شملت، توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع القوى العاملة، وكذلك إنهاء إجراءات تراخيص أشكاك على أطراف المدن لعدد من الأسر الأولي بالرعاية، وبحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية المستوفاة للشروط، مع بحث إمكانية توفير وحدات سكنية للمستحقين، وبحث عدد من المشكلات تتصل بالصرف الصحي، والبيئة، والصحة، والرى، والتربية والتعليم وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.