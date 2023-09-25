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الوطنية للانتخابات: مفيش انتخابات رئاسية مبكرة ويحكمنا الدستور والقانون

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:43 م
الوطنية للانتخابات: مفيش انتخابات رئاسية مبكرة ويحكمنا الدستور والقانون المستشار أحمد بنداري
كتب محمد شعلان

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أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عدم تبكير عملية الانتخابات الرئاسية، قائلا: "مفيش انتخابات رئاسية مبكرة ويحكمنا الدستور والقانون والانتخابات تقام في موعدها ومفيش تبكير والإعلان عن الانتخابات ماشي بالمسطرة وفق الدستور".
 
وأضاف المستشار أحمد بنداري، خلال لقاء ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة دي أم سي، أن عمل الهيئة الوطنية للانتخابات قائم على المواطن وكل ما يشغلهم خلال الانتخابات المواطن من بداية التأييدات حتى نهاية اعلان النتيجة سواء مرشح أو ناخب، مؤكدا أن همهم تيسير العملية ويشغلهم كيفية التيسير على المواطن من حيث التثقيف وحسه على المشاركة.
 
وأشار المستشار أحمد بنداري، إلى أن كل من بلغ 18 سنة له حق الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن قاعدة بيانات الناخبين ملك الهيئة ويتم تحديثها أولا بأول وكل من يصل 18 له الحق في المشاركة في الانتخابات، مؤكدا أن أعضاء الهيئة الوطنية تعاهدوا أمام الله على اداء المسئولية بأكمل وجه.

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