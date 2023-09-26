الطلاب الأفارقة يوجهون الشكر للرئيس السيسي خلال حفل تخرجهم بمكتبة الإسكندرية

وجه الطلاب الأفارقة الدراسين بـ الجامعات المصرية رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال حفل تخرجهم الذى نظمته مكتبة الإسكندرية.

وأعرب الطلاب عن عميق امتنانهم لما يقوم به الرئيس السيسى من دعم ودفع لعجلة التنمية ببلدانهم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية، وإتاحة الفرصة لأبناء تلك الدول للدراسة فى مصر من خلال العديد من المنح الدراسية.

‎وأكد الطلاب على احتضان مصر لهم، وأنهم يعتبرونها بيتهم الثانى، وتحدث أحدهم قائلًا "شكرًا لأم الدنيا مصر". كما شدد الطلاب على عميق تقديرهم لما تبذله مكتبة الإسكندرية من جهد لبناء قدراتهم وإكسابهم معارف ومهارات جديدة تساعدهم فى حياتهم الأكاديمية والعملية.

وكان الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، قد افتتح أمس الاحتفالية السنوية الحادية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين فى برامج شباب الصفوة الأفارقة، والذى ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي.

وشهدت الاحتفالية تخرج حوالى خمسمائة طالب إفريقى من الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة، ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوى وجزر القمر والصومال وجيبوتى ومصر.

وشارك فى حفل الافتتاح الدكتور عبد العزيز قنصوة؛ رئيس جامعة الإسكندرية، والسفير محمد البدري؛ مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور ممدوح عبد العليم؛ مستشار الدكتورة غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ماهيتاب المناوي؛ مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.