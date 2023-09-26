الطرق الصوفية بالمنيا تحتفل بالمولد النبوى الشريف بمسيرة تجوب الشوارع.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

نظمت الطرق الصوفية بمحافظة المنيا، مسيرة كبيرة، احتفالا بالمولد النبوى الشريف، وجابت المسيرة شوارع المنيا، حتى مسجد سيدى أحمد الفولى، على كورنيش النيل وضمت المسيرة مختلف الطرق الصوفية، ومن مظاهر الاحتفال تواجد الخيل والزى الأبيض لمن فوق الجمال.

وتفاعل أهالى المنيا مع الاحتفالية بشكل كبير وانضم عدد كبير من الأهالى للمسيرة، وانطلقت الزغاريد وشارك فى تلك الاحتفالية الأطفال والكبار والصغار.

يذكر أن مساجد محافظة المنيا سوف تقيم احتفالا بذكرى المولد النبوى الشريف، وتلك الاحتفالات تشهدها المحافظة كل عام وتشهد احتفالات الطرق الصوفية الكثير من الطقوس المتعارف عليها وهى ارتداء الزى الأبيض والدف والجمال والخيل فى مقدمة المسيرات التى تجوب الشوارع بالمحافظة.