اليوم السابع
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الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان الرئة .. تفاصيل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:50 ص
الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان الرئة .. تفاصيل أسباب الاصابة بسرطان الرئة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة من أكثر الأورام انتشارًا التي تصيب الجنسين وتابعت : المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة به قد تكون أورام خبيثة أو حميدة في المراحل الأولي من أورام الرئة لا توجد أي أعراض لذلك.
 
 
واستكملت: التشخيص المبكر مهم جدًا، مشيرة إلي أن أسباب الإصابة بأورام الرئة والتى تتمثل فى التدخين السلبي وتلوث الهواء الشديد والتعرض الكبير للإشعاع.
 
وأضافت: تتمثل  أعراض الإصابة بأورام الرئة بسعال مستمر وألم في الصدر وسعال أو بلغم مصحوب بالدم وضيق في النفس وفقدان وزن غير مفسر ألم في العظام
 
 
 
 
 
 
أسباب الاصابة بسرطان الرئة
أسباب الاصابة بسرطان الرئة

 


الصحة

سرطان الرئة

اعراض الاصابة بسرطان الرئة



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