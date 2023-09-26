الشرطة الألمانية تداهم بنايات بجميع أنحاء البلاد للاشتباه فى إيوائها مهاجرين

وكالات

شارك أكثر من 350 عنصرا من الشرطة الفيدرالية الألمانية، صباح الثلاثاء، في حملة مداهمات استهدفت عددا من المباني في جميع أنحاء البلاد للاشتباه في إيوائها مهاجرين.

وبحسب موقع الحرة، المداهمات تركزت في مدن وبلدات في شمال وغرب ألمانيا وبافاريا في الجنوب أيضا.

ونفذت الشرطة خمسة أوامر اعتقال، ثلاثة منها في بلدة شتاده، شمال البلاد، واثنان في بلدة غلادبيك في الغرب.

وعثرت الشرطة داخل الشقق والمباني الأخرى التي تم تفتيشها على العديد من المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة.

وأمرت الشرطة الفيدرالية في مطار فرانكفورت، بتنفيذ المداهمات للاشتباه في وجود عصابات وتهريب تجاري للأجانب.