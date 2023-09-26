اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:03 م
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الشرطة الألمانية تداهم بنايات بجميع أنحاء البلاد للاشتباه فى إيوائها مهاجرين

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 11:59 ص
الشرطة الألمانية تداهم بنايات بجميع أنحاء البلاد للاشتباه فى إيوائها مهاجرين الشرطة الألمانية - أرشيفية
وكالات

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شارك أكثر من 350 عنصرا من الشرطة الفيدرالية الألمانية، صباح الثلاثاء، في حملة مداهمات استهدفت عددا من المباني في جميع أنحاء البلاد للاشتباه في إيوائها مهاجرين.

وبحسب موقع الحرة، المداهمات تركزت في مدن وبلدات في شمال وغرب ألمانيا وبافاريا في الجنوب أيضا.

ونفذت الشرطة خمسة أوامر اعتقال، ثلاثة منها في بلدة شتاده، شمال البلاد، واثنان في بلدة غلادبيك في الغرب.

وعثرت الشرطة داخل الشقق والمباني الأخرى التي تم تفتيشها على العديد من المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة.

وأمرت الشرطة الفيدرالية في مطار فرانكفورت، بتنفيذ المداهمات للاشتباه في وجود عصابات وتهريب تجاري للأجانب.

 


الشرطة الألمانية

مهاجرين

بافاريا

المانيا



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