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الرئيس السيسي يوجه وزير الشباب ببحث مضاعفة قيمة جوائز الأبطال الرياضيين

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 03:52 م
الرئيس السيسي يوجه وزير الشباب ببحث مضاعفة قيمة جوائز الأبطال الرياضيين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدي الحياة ومكافأة 2 مليون، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".

 


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