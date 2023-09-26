وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية أرمينيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.