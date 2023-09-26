الرئيس السيسي يناقش جودة التعليم العالى فى اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات

ناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات.
الرئيس السيسي يناقش جودة التعليم العالى فى اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعاتالثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:35 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماع الاعلى للجامعات
كتب سمير حسنى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
علا الشافعى تكشف لـ"من مصر" تفاصيل عدد اليوم السابع الخاص بالرئيس السيسى.. وتؤكد: كشف حساب وفرض عين ومرجع لزمن طويل.. والعدد شهد "حالة من الاستنفار" فى ظل أهميته وما تضمنه من ملفاتالإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:37 م
انطلاق قطار حماة الوطن فى تحرير توكيلات ترشيح الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسيةالإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:19 م
فتاة من كفر الشيخ: صوتي للرئيس السيسي باستحقاق لإقامته شبكة طرق عملاقةالإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:00 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة