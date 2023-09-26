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الرئيس السيسي يناقش جودة التعليم العالى فى اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:35 ص
الرئيس السيسي يناقش جودة التعليم العالى فى اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماع الاعلى للجامعات
كتب سمير حسنى

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ناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات.
 

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