اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد تكريمهم..

الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية لأوائل الخريجين بفعاليات تفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:15 م
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية لأوائل الخريجين بفعاليات تفوق جامعات مصر الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية لأوائل الخريجين
كتب أحمد عبد الرحمن – محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية لأوائل الخريجين، عقب تكريمهم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

وشهد حفل التكريم، تقديم عروضاً فنية لكورال روح الشرق، يقدمها شباب جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدى الحياة ومكافأة 2 مليون جنيه، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".


الرئيس السيسي

مدن القناة

زيارة الرئيس السيسي الى مدن القناة

زيارات الرئيس السيسي

المشروعات القومية

هيئة قناة السويس

السويس

ستاد هيئة قناة السويس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يكرم عددًا من أوائل الخريجين خلال فعاليات تفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:07 م

الرئيس يشهد تكريم أوائل الخريجين ضمن الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.. فيديو

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:57 م

الرئيس السيسي يشهد مسيرة أوائل خريجي الجامعات المصرية خلال حفل التخرج

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:42 م

الرئيس السيسي لأوائل الخريجين: كل سنة وأنتم طيبين جميعا وألف مبروك

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:39 م

بدء حفل تكريم الرئيس السيسي لأوائل الخريجين بفعاليات تفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:38 م

الرئيس السيسى يصل حفل تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة