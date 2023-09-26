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الرئيس السيسي يؤكد لأعضاء الأعلى للجامعات ضرورة مواجهة التحديات التى تواجه الدولة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:47 ص
الرئيس السيسي يؤكد لأعضاء الأعلى للجامعات ضرورة مواجهة التحديات التى تواجه الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الأعلى للجامعات
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.

 


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