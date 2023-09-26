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الرئيس السيسي: الرقمنة سوق جديد لفرص العمل وتحتاج إلى شباب مؤهل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:15 م
الرئيس السيسي: الرقمنة سوق جديد لفرص العمل وتحتاج إلى شباب مؤهل الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فرص العمل الجديدة قائلا: "عاوز اقولكم هو النهاردة الشاب أو الشابة اللى هيخش كلية الاداب أو كلية التجارة أو كلية الحقوق فرصة العمل بتاعته قد ايه.. الكلام ده معروف من كتير.. احنا كدولة وتعليم عملنا ايه علشان نقنع ولادنا وأسرهم انه مش يكون استهداف الشهادة ويخلص ذمته ويقوله احنا عملنكم.. لما علمتوا.. الـ4 سنين الفرصة اللى كانت متاحة ليك كأسرة تتشكل وتبني شخصية قادرة على فرصة عمل تعيش".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات: "احنا مش عملنا كده الكثير من التخصصات اللى بندرسها وتستوعب حجم من أبنائنا في الثانوية.. وهما فرص العمل منعدمة ولا محدودة.. عاوز اقولكم على حاجة في نفس الوقت سوق العمل مستني مئات آلاف من الناس اللى في الرقمنة مستني شخصية أو انسان أو انسانة متعلم المجال ده".

 


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