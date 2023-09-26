اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:43 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد محمد عبد السلام للتعزية فى وفاة دينا هانم سليم جمال الدين، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

وفاة دينا هانم سليم جمال الدين

دينا هانم سليم جمال الدين

عزاء دينا هانم سليم جمال الدين



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