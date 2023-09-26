الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد محمد عبد السلام للتعزية فى وفاة دينا هانم سليم جمال الدين، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:43 م
الرئيس السيسى
(أ ش أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالسبت، 09 سبتمبر 2023 04:29 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة زوجة نائب بمجلس الشيوخالأحد، 03 سبتمبر 2023 10:03 ص
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالخميس، 31 أغسطس 2023 12:56 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزيةالإثنين، 28 أغسطس 2023 02:58 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:46 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة