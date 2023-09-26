الدفاع الروسية تعلن تدمير 7 مسيرات أوكرانية فى سماء مقاطعة بيلجورود

أحمد علوى

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت سبع مسيرات أوكرانية مساء يوم الاثنين، في منطقة غرايفورونسكي، بمقاطعة بيلجورود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مساء يوم 25 سبتمبر، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة سبع مسيرات أوكرانية في مقاطعة بيلجورود".

كما أكد حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات أوكرانية في منطقة جرايفورونسكي، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

وأوئح جلادكوف: "أصيبت إحدى السيارات بشظايا المسيرات، وسنواصل التفتيش خلال ساعات النهار".

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود، وثلاث أخرى في كورسك و بريانسك صباح يوم الاثنين.