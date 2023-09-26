اليوم السابع
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الداخلية توزع حقائب مدرسية على الطلاب بالأسر الأكثر احتياجًا

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:56 م
الداخلية توزع حقائب مدرسية على الطلاب بالأسر الأكثر احتياجًا وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال، وتوزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر إحتياجاً بمناسبة العام الدراسى الجديد، وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (الإسكندرية - الشرقية – المنوفية – الغربية - البحر الأحمر – أسوان – جنوب سيناء – الأقصر - المنيا)، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.
  
وتم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية، لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الداخلية توزع حقائب مدرسية

العام الدراسى الجديد

وزارة الداخلية

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