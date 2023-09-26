التهابات الأذن.. نصائح لمنع فقدان السمع وعلامات يجب الحذر منها

كتبت إيناس البنا

يعد التهاب الأذن الوسطى (عدوى الأذن الوسطى) والتهاب الأذن الخارجية (أذن السباح) من أكثر حالات عدوى الأذن شيوعًا.

وفقًا لموقع "healthsite"، فإن التهاب الأذن الوسطى هو عدوى في الأذن الوسطى تؤثر على المساحة الموجودة خلف طبلة الأذن، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال، ولكنه يمكن أن يحدث عند البالغين أيضًا، وتشمل أعراض التهاب الأذن الوسطى ألم الأذن والحمى وفقدان السمع وتصريف الأذن.

التهاب الأذن الخارجية هو التهاب يصيب البطانة الخارجية لقناة الأذن، وهو أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يسبحون أو يستحمون بشكل متكرر، ويكون ألم الأذن والحكة والتصريف من الأذن كلها أعراض التهاب الأذن الخارجية.

يمكن استخدام المضادات الحيوية لعلاج كل من التهاب الأذن الوسطى والتهاب الأذن الخارجية. ومع ذلك، فمن الضروري استشارة الطبيب من أجل الحصول على تشخيص وعلاج دقيق، يمكن للنظافة المناسبة للأذن، مثل التنظيف اللطيف وتجنب إدخال الأشياء في قناة الأذن، أن تساعد في منع العدوى.