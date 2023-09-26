الإحصاء يتسلم رئاسة الاجتماع الـ41 للجنة الفنية الدائمة للإحصاء بجامعة الدول العربية

كتب مدحت عادل

يتسلم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الثلاثاء، رئاسة الاجتماع الواحد والأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي سوف تعقد يومي 26- 27 سبتمبر 2023 وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، والذى سوف يشارك فيه رؤساء الأجهزة الإحصائية حضورياً كلاً من (السعودية، الأردن، قطر، ونائب رئيس إحصاء سلطنة عمان)، وسوف يشارك عبر الانترنت كلاً من (تونس، المغرب، سوريا، فلسطين، ليبيا، جيبوتي، جزر القمر)، بالإضافة الى حضور 7منظمات عربية ومشاركة منظمة الاسكوا افتراضياً.

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد تولت رئاسة الاجتماع الأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة في الفترة من 13-14/11/2019، بمشاركة 12 دولة عربية بالإضافة الى 6 منظمات عربية متخصصة، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء بجامعة الدول العربية على مشاركة كافة الأجهزة الاحصائية العربية في أعمالها، بهدف تنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل وتوثيق الروابط بينهم وتبادل الخبرات بين الدول العربية، والإسهام في رفـع القدرات البشرية وكذا دعم إمكانيات الأجهزة الإحصائية والإحصائيين بما يحقق نهضة في العمل الإحصائي وبما يخدم التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية، والعمل على الارتقاء بمستوى الوعي الإحصائي للشعوب العربية.

ويأمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان تسهم توصيات هذا الاجتماع في نسخته الحادي والأربعين في النهوض بعملية الإحصاء في وطننا العربي نحو التقدم ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، بما يلبي الحاجات والمتطلبات المجتمعية.