إقبال كبير على مكاتب التوثيق بالمحافظات لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور

فريق المحافظات

شهدت مقار مكاتب التوثيق فى المحافظات المكلفة بتلقى طلبات تأييد المرشحين فى انتخابات الرئاسة المقبلة توافدا كبيرا من المواطنين لتحرير تأييدات المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

ففي بنى سويف توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على المكاتب وسط تنظيم مسئولى المكاتب لعمليات الدخول وتحرير التأييدات.

وفى أسيوط، أكد عدد من المواطنين المتواجدين أمام مكاتب التوثيق دعمهم وتأييدهم لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفى المنوفية، توافد اليوم الثلاثاء المواطنون على مقرات الشهر العقارى بمنطقة شبين الكوم، قبل الانتخابات الرئاسية لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

كما شهدت مقرات مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية بمحافظة شمال سيناء، استقبالها المتقدمين لتحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس السيسي.

وشهدت مكاتب توثيق دمياط توافد المئات من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للقيام بتحرير التوكيلات الخاصة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الترشح لفترة رئاسية جديدة، وتم تخصيص مكتب توثيق دمياط بمقر محكمة دمياط بقرية شطا، وكذلك مكتب توثيق مدينة دمياط الجديدة لاستقبال المواطنين الراغبين فى تحرير التوكيلات.

كما شهدت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالبحيرة زحاما شديدا لإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية، وتوافد مئات المواطنين لليوم الثانى على مكاتب الشهر العقارى لإجراء التوكيلات للمرشحين خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وشهدت مكاتب الشهر العقارى فى محافظة الدقهلية توافد المواطنين منذ الصباح الباكر لتوثيق التوكيلات لمرشحى الرئاسة، وأقام المواطنون استراحات بالجهود الذاتية أمام مكاتب الشهر العقارى، لاستراحة المترددين لتوثيق التوكيلات الانتخابية، وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم توافد المواطنين لتوثيق توكيلات دعم للرئيس عبدالفتاح السيسى بمكاتب توثيق الشهر العقارى المنتشرة بالمحافظة والبالغ عددها 15 مكتبا.

وفى مكتب توثيق الشهر العقارى بقرية طحا المرج التابع لمركز ديرب نجم، تواجد دعم شعبى وجماهيرى كبير من مواطنى ديرب نجم لدعم الرئيس السيسى.

وأشاد حسن الصعيدى أحد مواطنى مركز ديرب نجم، بالتعاون الملحوظ من العاملين بمكتب توثيق طحا المرج رغم الإقبال الكبير من المواطنين لتوثيق توكيلات دعم الرئيس السيسى.

وشهدت مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة القليوبية، إقبال كبير من المواطنين عمل تأييدات الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وشهدت مقرات الشهر العقارى والتوثيق فى الغربية، إقبال مئات المواطنين لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وفى جنوب سيناء أيضًا بدأت مكاتب التوثيق العقاري على مستوى محافظة جنوب سيناء والبالغ عددها 5 مكاتب بمدن المحافظة تلقي تأييدات مرشحي الرئاسة، وبلغت أعداد المواطنين الذين قاموا بعمل توكيلات للرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في اليوم الأول 680 مواطنًا.