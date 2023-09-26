"إعلام سوهاج" ينفذ مبادرة "مستقبل مصر" لدعم الطلاب المتميزين علميا.. صور

سوهاج عمرو خلف

عقد المجمع الإعلامى بسوهاج، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف مبادرة بعنوان "مستقبل مصر"، وذلك لدعم الطلاب المتميزين علميا وأخلاقيا، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف ومحمود مجد الدين رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات، وإيمان على إمام مدير المجمع الاعلامى، ولفيف من طلاب عدد من مدارس سوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

وأكدت إيمان على إمام مدير المجمع الإعلامى بسوهاج، أن الطلاب هم مستقبل مصر وبناة الحاضر وأمل الغد، لذلك لابد من الاستثمار فى تعليمهم لأنهم علماء وقادة المستقبل، فيما أردف الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الاوقاف بأن الأديان السماوية كافة حثت على أهمية التعليم وديننا الحنيف وسنة النبى الغراء كرمت العلم والعلماء لدورهم فى بناء أمه قوية نباهى بها الأمم "فالعلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العلم والقيم"، مشيراً إلى أنه لابد من تحلى أبناؤنا بالعلم والاخلاق الحميدة لينفعوا أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم .

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن المنتج الذى تقدمه وزارة التربية والتعليم هو تربية الطلاب وإكسابهم العلم والمهارات النافعة، لأنهم قادة المستقبل، ولا ندخر جهدا فى إكسابكم المعارف والمهارات وتذليل كافة العقبات والصعاب، ونتعاون جميعا لتخريج جيل قوى سليم معافى، يصل لأعلى مراتب العلم، ويجد ويجتهد لمستقبل مشرق لأمة قوية. وفى نهاية المبادرة تم توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية للطلاب المتميزين علما لحثهم على دوام التميز والاجتهاد.