إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة ثان مدينة نصر، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق بأسلوب التسلق، حيث اعترف المتهم بارتكابه 5 وقائع سرقات شقق بعد مراقبتهم بأسلوب التسلق وكسر الكالون، وأشار المتهم إلى أنه تمكن من سرقة هواتف محمول ومبالغ مالية من داخل الشقق وبيع بعض المسروقات لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة.

ونجحت جهود الشرطة فى ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن، وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مإلى – مقص حديدى – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته للمواد المخدرة، بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المإلى من متحصلات وقائع السرقة، وتم إتخإذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.