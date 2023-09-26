اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 04:32 م
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إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالتجمع

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 04:14 م
إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالتجمع سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة خادمة إلى محكمة الجنح ، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا تعمل بها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة سيدة "تعمل لدى المُبلغة" مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليهــا بمكان إخفائها، باستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

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