أهالى الشرقية يحتفلون الليلة بالمولد النبوى الشريف بساحة مسجد أبو هاشم

تشهد ساحة العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم، بقرية بني عامر محافظة الشرقية ، الاحتفالية السنوية بالمولد النبوي الشريف، بحضور شيخ الطريقة الهاشمية الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، كبار علماء الأزهر الشريف والاوقاف، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والمواطنين من عدد من المحافظات.

تبدا الاحتفالية عقب صلاة العشاء، بتسبيحة البنى صلى الله وسلم، وبعقبها ليلة ذكر وإنشاد ديني في حب رسول الله، يقدمها كبار المنشدين.

يعد ضريح العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم بقرية بني عامر محافظة الشرقية، من أشهر أضرحة أولياء الله الصالحين التي يقصدها المواطنون من المحافظات، والذي خرج من بين أبنائه وأحفاده كبار علماء الأزهر الشريف، أبرزهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف.

العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم، أنه مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، هو أصله من بلاد الحجاز، نزح لمصر فى القرن 18، قبل أكثر من 200 عام، يمتد نسبة لآل البيت من الأمام الحسن بن علي والسيدة فاطمة الزهراء، واستوطن قرية بني عامر بمركز الزقازيق، وبعد الذى عرف عنه التقوى والورع، وله اورد و ذكر مما جعل المواطنين يتلفون حوله ، كما يضم المسجد ضريح الشيخ حفيده محمود أبو هاشم كبار علماء الأزهر الشريف.