أبناء الرزيقات بالأقصر يحتفلون بالمولد النبوى بتجمع المئات لسماع القرآن الكريم

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد نجع أولاد سند التابع لقرية الرزيقات غرب الأقصر، الإحتفال على طريقتهم الخاصة بليلة المولد النبوى الشريف، بتجمع المئات من الكبار والشباب لتنظيم ليلة المولد الختامية بالاستماع لتلاوة القرآن الكريم، والخطب الدينية لكبار المشايخ بالقرية والقرى المجاورة فى حب رسول الله، وسط تنظيم مميز من شباب البلده وأجواء كرنفالية مميزة بالمود.

وبدأت فعاليات طقوس الإحتفال بشكل مختلف، وتم تجهيز سارية بطول يزيد عن 10 أمتار يتم وضعها منذ قديم الأزل ورثت عن الأجداد باللون الأخضر والأبيض ويتم إضاءتها فى النهاية بالأعلى لتعلن بدء ليالي المولد النبوى للقرى المجاورة، وتجمع الأحبة والضيوف لحضور ليالي المولد فى الأسبوع الأخير قبل الليلة الختامية.

ومن جانبه يقول الحاج هاشم أبو النجع إبن نجع أولاد سند فى قرية الرزيقات بحرى التابعة لمدينة أرمنت، إنه مع قدوم ليالي الإحتفال يقوم شباب وأطفال القرية بالتجهيز للطقوس على طريقتهم، بجلب سارية معدة خصيصاً ليتم وضعها فى قلب منطقة "الدبة" عبارة عن قطعة أرض واسعة فى قلب النجع، ليراها الجميع من حول القرية كما كان فى السابق ويتم تنظيم ليالي المولد المباركة.

ويضيف هاشم أبو النجع لـ"اليوم السابع"، إنه يحتفل المئات من أبناء القرية سنوياً بالمولد النبوى الشريف فى عدة ليالي تسبق الليلة الختامية التى توافق 12 من ربيع الأول، والتى يتم فيها تنظيم ليالي دينية بالقرآن الكريم ومدح رسول الله وإعداد ولائم الغداء والعشاء بكافة منزل القرية لضيوف الاحتفالات، وفى اليوم التالى لنهاية الإحتفالات يتم تنظيم دورة المولد بشوارع القرية والقرى المجاورة حيث أن دورة المولد النبوي الشريف يتم تنظيمها من قبل الطرق الصوفية والساحات الدينية والمئات من الأهالى فى مختلف أرجاء الأقصر ومحافظات الصعيد وحول مصر، وذلك للإبتهاج بقدوم خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، فى طقوس وعادات دينية متوارثة بين الأهالى من الأجداد والآباء للإحتفال بليالي مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



أبناء قرية الرزيقات بالأقصر يحتفلون بالمولد النبوى



تلاوة القرآن الكريم فى ليلة المولد الختامية



جانب من التجمعات المميزة للإحتفال بالمولد



جانب من فعاليات حضور ليلة المولد النبوى بالرزيقات



حضور مميز للإحتفال بالليلة الختامية للمولد



شباب القرية خلال تنظيم ليالي المولد النبوى



فعاليات الإحتفال بالمولد فى قرية الرزيقات