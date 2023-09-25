9 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بالغربية.. تعرف عليها

ووفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات بمحافظة الغربية، 7 مقار، جاءت علي النحو التالي:

- مكتب توثيق ثان طنطا بمنطقة مساكن قحافة

- مكتب توثيق عمارات الاوقاف بأول المحلة

- مكتب توثيق شارع المدارس بأول طنطا

- مكتب توثيق شبرا قاص بقرية شبراقاص مركز السنطة، مبني الوحدة

- مكتب توثيق دمرو بمقر مبني مجمع الخدمات

- مكتب توثيق سنباط بمبني الوحدة المحلية طريق زفتي ميت غمر

- مكتب توثيق بشبيش بقرية بشبيش

- مكتب توثيق شرشابة بمبني الوحدة المحلية

- مكتب توثيق الجابرية بمبني الوحدة القديم بقرية الجابرية.

ومن المتوقع أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.