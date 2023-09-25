8 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ.. تعرف عليها

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ.

ووفقاً لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، 8 مقار، جاءت على النحو التالي:

كفر الشيخ: عمارة الشرق للتأمين.

بلطيم: عمارات مجلس المدينة بجوار الطريق الدولي.

مطوبس: مدينة مطوبس- شارع بورسعيد أمام معدنية ادفينا.

دسوق النموذجي: دسوق بجوار مكتب البريد وموقف الأرياف.

الرياض: شارع وسط البلد - بتقسيم الزهور- تل الكوم - الرياض.

الجرايده: الوحدة المحلية بالجرايدة أمام مكتب البريد.

الحامول: عمارات مجلس المدينة بجوار مرور الحامول.

ضواحي كفر الشيخ: سخا- كفر الشيخ.

ومن المتوقع أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.