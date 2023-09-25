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217 مكتب شهر عقارى توثق تأييدات المواطنين لمرشحى الرئاسة.. اعرف مواعيدها

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:28 م
217 مكتب شهر عقارى توثق تأييدات المواطنين لمرشحى الرئاسة.. اعرف مواعيدها مكاتب توثيق الشهر العقاري
كتب إبراهيم قاسم

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تواصل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتوثيق تأييدات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، استقبال المواطنين حتى مساء اليوم لتوثيق تأييداتهم بالمجان.

وحدد الهيئة الوطنية للانتخابات 217 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية للقيام بتوثيق تأييدات المواطنين حيث يقوم المواطن بتقديم بطاقته الشخصية لمكتب التوثيق حيث يتم إدخال البيانات والمرشح الذى يرغب فى تأييده على جهاز تابلت متصل بالهيئة الوطنية للانتخابات والاحوال المدنية حيث بمجرد الانتهاء من كتابة البيانات على التابلت تظهر البيانات لدى الهيئة والتى يتم المقارنة بينها وبين التأييدات التى سيقدمها المرشح الهيئة أثناء تقديم أوراق ترشحه.

 كما تقوم مكاتب التوثيق بالعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف على أن يمتد هذا الوقت عند وجود مؤيدين بالمكتب.

كما لا يوجد اختصاص مكانى لمكاتب التوثيق حيث يمكن لمواطن أن يقوم بتوثيق تأييده لمرشح فى مكتب توثيق غير الموجود فى محافظته.

 


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