6 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بالمنيا.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة المنيا.

ووفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة المنيا 6 مقار، جاءت علي النحو التالي:

- بنى مزار: شارع الحاج مراد شلقامى من شارع مستشفى الرمد

- ابوقرقاص: شارع الشهداء مدينة الفكرية ابوقرقاص

- ديرمواس: عمارة نفرتيتى الطريق الزراعى مصر اسوان الزراعى

- الضواحى : 5شارع هدى شعراوى بندر المنيا

- ملوى: شارع الحرية بندر ملوى

- مغاغة : شارع الدسوقى بندر مغاغة

ومن المتوقع أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة المنيا إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.