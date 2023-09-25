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5 معارض "أهلا مدارس" بالجيزة.. تخفيضات على الأدوات المكتبية والسلع الغذائية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:00 ص
5 معارض "أهلا مدارس" بالجيزة.. تخفيضات على الأدوات المكتبية والسلع الغذائية معارض أهلا مدارس
كتبت – مرام محمد

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افتتحت محافظة الجيزة 4 معارض لـ"أهلا مدارس"، توفر احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية وضبط الأسواق، وذلك مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.

 
حرصت المحافظة على إقامة المعارض في مناطق ذات كثافات سكانية عالية؛ لتغطيتها وضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المنتفعين وبصورة ميسرة، وذلك في كلا من: منطقة أرض المطاحن بشارع فيصل، ونهاية شارع مستشفى الصدر بالقرب من قسم العمرانية، وشارع المطار بحي إمبابة، وشارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، بالإضافة إلى معرض "أهلا مدارس" بمدينة حدائق أكتوبر.
 
تطرح المعارض الأدوات المكتبية والحقائب المدرسية والأحذية والملابس والكتب الخارجية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بجانب السلع الغذائية الأساسية من السكر والأرز وزيت الطعام والمكرونة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأساسية الأخرى، علماً بأنها تستقبل المواطنين يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
 
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن حرص المحافظة على التوسع في إقامة المعارض السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية يأتي في إطار دورها الهام لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مشيرا إلى أن المعارض مستمرة حتى بداية العام الدراسي الجديد لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
 
وشدد محافظ الجيزة على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة، موجهاً مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين وتسكين مفتش تمويني لمتابعة سير عمل المعارض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

أهلا مدارس

معارض أهلا مدارس

معارض اهلا مدارس في الجيزة

الجيزة

عودة المدارس

محافظ الجيزة



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