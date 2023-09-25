اليوم السابع
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178 عارضا بمعرض أهلا مدارس الرئيسى بالقاهرة يتنافسون لطرح المنتجات بتخفيض 30%

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:00 م
178 عارضا بمعرض أهلا مدارس الرئيسى بالقاهرة يتنافسون لطرح المنتجات بتخفيض 30% معرض " أهلا مدارس "
كتب مدحت وهبة

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تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة فى مد معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، بجميع المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية حيث يشارك ما يقرب من 178 عارضا من كبرى الشركات المنتجة والموردة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة 30% وتصل لأكثر لبعض المنتجات.

 

وكان أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية قد أكد أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم المعارض فى المناسبات بهدف توفير المستلزمات والمنتجات بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا أن معرض "أهلًا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر يوفر كافة مستلزمات العام الدراسى الجديد "أدوات مدرسية، شنط، أحذية ومنتجات جلدية، ملابس، مواد غذائية، خدمات البنوك " وغيرها من السلع التى تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها فى مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة نتيجة تحمل الغرفة كافة تجهيزات المعرض دون تحميل العارضين أى تكاليف فى مقابل وجود خصومات كبيرة على أسعار السلع.

 


التموين

معرض أهلا مدارس

تخفيضات اهلا مدارس

اهلا مدارس

اهلا مدارس بمدينة نصر



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