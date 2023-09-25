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محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان لموقع حريق مصنع بالعبور.. صور

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:25 م
محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان لموقع حريق مصنع بالعبور.. صور حريق مصنع بالعبور
القليوبية - إبراهيم سالم

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انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لموقع حريق مصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولي بمدينة العبور، لمتابعة أعمال السيطرة علي الحريق من قبل قوات الحماية المدنية بالقليوبية، لإخماده وبدء أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى.
 
وكان قد اندلع حريق، مساء اليوم الإثنين، بمصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، حيث تتم الآن أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، وجاري التعامل مع الحالات فورا من قبل الإسعاف.
 
وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على الحريق حيث جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
 
وتبين من المعاينة الأولية، أن المصنع مقام على 1500 متر ومكون من 4 طوابق والحريق اندلع في أخر دورين بالمبنى.  
 
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع صباغة ملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.
 
على الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة التعامل مع الحريق وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
حريق مصنع بالعبور (1)
حريق مصنع بالعبور (1)

حريق مصنع بالعبور (2)
حريق مصنع بالعبور (2)

حريق مصنع بالعبور (3)
حريق مصنع بالعبور (3)

حريق مصنع بالعبور (4)
حريق مصنع بالعبور (4)
 
 

 


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