وزير النقل الأمريكي يحذر من اضطرابات في الطيران حال الفشل في تمويل الحكومة

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حذر وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج من حدوث اضطرابات في خطوط الطيران؛ إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع تمويل للحكومة أو التوصل إلى قرار قصير الأجل في هذا الصدد، قبل يوم الجمعة المقبل، ما قد يؤدي إلى إغلاق حكومي.

وأوضح بوتيجيج أن "الإغلاق سيشمل - من جانب النقل فقط - إيقاف التدريب على مراقبة الحركة الجوية في وقت تحتاج فيه الدولة إلى المزيد من موظفي مراقبة الحركة الجوية، وذلك في الوقت الذي حققنا فيه معدلات طبيعية من إلغاءات أو تأجيل الرحلات الجوية".

وتابع قائلا "إن مراقبي الحركة الجوية الذين سيعملون في الأبراج، لن يحصلوا على رواتبهم.. إنهم يتعرضون لضغوط كافية لأنهم يقومون بهذه الوظيفة دون الاضطرار إلى التعرض للضغط الإضافي المتمثل في عدم تلقي الراتب".

وأشار إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشكلات التوظيف في صناعة النقل، التي تواجه بالفعل اضطرابات عدة، لافتا إلى أنه قد يؤدي أيضا إلى توقف محتمل في عمليات التطوير التكنولوجي التي تعمل عليها إدارة الطيران الفيدرالية.. مشددا على أنه "يجب تجنب إغلاق الحكومة".

ومن المقرر أن تنفد أموال الحكومة الفيدرالية الأمريكية بحلول نهاية هذا الأسبوع ما لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع تمويل مؤقت قبل مرور الأسبوع أملا في تجنب إغلاق الحكومة.