اليوم السابع
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وزير الصناعة يكلف ناهد يوسف عبده بتيسير أعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:28 ص
وزير الصناعة يكلف ناهد يوسف عبده بتيسير أعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية وزير التجارة والصناعة أحمد سمير
اسلام سعيد

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أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً بتعيين المهندس محمد عبد الكريم مساعداً للوزير لشئون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة لمدة عام على أن تحدد مهامه بقرار وزاري يصدر في هذا الصدد.
 
كما أصدر الوزير قراراً بتكليف الدكتورة ناهد يوسف عبده- القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية- بتيسير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة. 
 
وقال الوزير إن القراران يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.
 
 

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