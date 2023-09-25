واشنطن بوست: أنصار منافسى ترامب الجمهوريين يرجحون فوزه بترشيح الحزب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن العديد من مراقبى الحزب الجمهورى بدأوا يعترفون أن الرئيس السابق دونالد ترامب من المرجح للغاية أن يصبح مرشح الحزب للرئاسة فى انتخابات 2024.

ومع تبقى أقل من أربعة أشهر على بدء السباق التمهيدى الجمهورى فى أيوا، فإن العديد من قادة الحزب المنتخبين مثل رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، ومسئولى الحزب الجمهورى المحليين وعملاء الحزب يقولون بشكل أكثر مباشرة إنهم يتوقعون أن يقود ترامب التذكرة الجمهورية فى العام المقبل. وحتى بين هؤلاء الذين يعارضونه، يقول البعض إنهم يتجهون نحو هذه النتيجة.

وفى ظل مواجهته 91 تهمة جنائية فى أربع قضايا، استطاع ترامب أن يبنى تقدما هذا العام على عدد من المنافسين الذين يتحدون هيمنته على الحزب. وصور ترامب نفسه كضحية لمعركة قانونية مسيسة، وهو السرد الذى كان له ثدى بين الناخبين الجمهوريين. لكن المدعين المشاركين فى هذه القضايا يقولون إنهم يتحركون وفقا للقانون وليس السياسة.

وتقول واشنطن بوست إن التفاؤل بشأن فرص ترامب يمتد إلى أعلى مستويات قيادات الحزب الجمهورى فى الكابيتول. فقد قال مكارثى فى مقابلة مع فوكس نيوز تم بثها الأسبوع الماضى، إنه يعتقد أن ترامب سيكون المرشح. وفى يونيو الماضى، قال مكارثى إنه لا يعرف ما إذا كان ترامب سيكون المرشح الأقوى، وهى التصريحات التي أغضبت ترامب، وتراجع مكارثى عن موقفه. وقال السيناتور باتريك ماكنرى، الحليف المقرب من مكارثى، إن رئيس مجلس النواب يتفهم بشكل قوى جدا ما يريدوه الناخبون الجهوريون، ومن الواضح فى استطلاعات الرأي العام أن تامب هو الأقوى.

وقال مستشار لترامب إن الأخير لم يتحدث مع مكارثى فى الأيام التى تلت مقابلة رئيس مجلس النواب مع فوكس نيوز، مشيرا إلى أن الرئيس لا يتعامل مع السباق التمهيدى على أنه محسوم، لكنه يستعد لإعادة التسابق مع الرئيس بايدن.