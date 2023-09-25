هيلاري كلينتون تحذّر من تدخل روسي محتمل في انتخابات 2024

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حذّرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من إمكانية تدخل روسيا مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وقالت كلينتون - في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية الأحد: "يجب أن نتحدث عن التدخل المحتمل في الانتخابات قبل عام 2024"، مضيفة (في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين): "لقد تدخل بالفعل في انتخاباتنا في الماضي، ويجب أن نتحدث أكثر عن التدخل المحتمل في الانتخابات المقبلة".

وأضافت كلينتون: "لا أعتقد - رغم كل المنكرين - أن هناك أي شك في أنه تدخل في انتخاباتنا، أو أنه تدخل بطرق عديدة في الشؤون الداخلية لدول أخرى، من حيث تمويل الأحزاب السياسية، وتمويل المرشحين السياسيين".

وتابعت كلينتون (في إشارة إلى بوتين): "إنه يكره الديمقراطية، إنه يكره الغرب بشكل عام ويكرهنا بشكل خاص، وقد قرر أنه يستطيع فعل شيئين في وقت واحد، فيمكنه أن يحاول الاستمرار في إلحاق الضرر بنا وتقسيمنا داخلياً، وهو جيد جدًا في ذلك".