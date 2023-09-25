نقابة المهندسين بالإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب في مجال التدريب

وأكد الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، علي الدعم الدائم من الشركة للنقابة في مختلف الإتجاهات كما أكد أن البروتوكول هو عملية تنظيمية مشتركة بين الجهتين في مجال التدريب ودعم المهندسين فنيا ولإيجاد التكامل الفني في مجال التدريب لخلق فرص كبيرة للمهندسين ولطلاب كليات الهندسة لسد الفجوة بين الجزء الأكاديمى، والجزء العملي لتنمية مهاراتهم و قدراتهم لمواجهة سوق العمل.

كما أكد علي وجود أفكار وخطط واضحة لتنفيذ ذلك التعاون للوصول للإستفادة القصوى للمهندسين.

وفي كلمته أكد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالإسكندرية، فخره بكونه ينتمي إلي نقابة المهندسين بالإسكندرية وأشاد بأنشطة النقابة ودورها في خدمة أبنائها من المهندسين.

وأضاف أن عقد بروتكول مع نقابة المهندسين هو إنطلاقة كبرى تهدف إلي تطوير التدريب العملى، وكذلك إضافة كبيرة تهدف لرفع كفائة السادة المهندسين وطلاب كليات الهندسة.

وصرح الدكتور مصطفى الحضري رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، أن التعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية ودعمها لنقابة المهندسين هو أحد أوجه النقابة لمواجهة التحديات التي تواجهها اللجنة .

كما أكد علي أهمية توقيع البروتكول والتعاون مع الشركة في تعزيز لتوجه لجنة العلوم الهندسية والتدريب، بإضافة الجانب العملي لجميع المجالات والأقسام، جاء ذلك بحضور المهندس صلاح حامد امين النقابة والمهندس كريم عزت أمين الصندوق.