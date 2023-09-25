نائب محافظ سوهاج يبحث الموقف النهائى لقرية "أم دومة" للحصول على شهادة ترشيد

حضر الاجتماع كل من هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، والدكتورة ندا عبد المحسن ممثلا عن جامعة سوهاج، وأعضاء فريق مبادرة " القرية الخضراء، وممثلي شركة الكهرباء ، ووحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة .

ورحب نائب المحافظ بالأعضاء الجدد خلال الاجتماع، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لسرعة استيفاء المعايير المطلوبة لتأهيل قرية " أم دومة "؛ للحصول على شهادة "ترشيد " للمجتمعات الخضراء، كما وجه بضرورة إشراك المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في دعم المبادرة .