اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:06 م
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نائب محافظ سوهاج يبحث الموقف النهائى لقرية "أم دومة" للحصول على شهادة ترشيد

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 08:04 م
نائب محافظ سوهاج يبحث الموقف النهائى لقرية "أم دومة" للحصول على شهادة ترشيد جانب من الاجتماع
سوهاج - عمرو خلف

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عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث الموقف النهائي لتوفير المعايير المطلوبة لقرية "أم دومة " بمركز طما، عقب اختيارها من قبل وزارة التخطيط ضمن القرى المرشحة لمبادرة "القرية الخضراء"، والتى تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "؛ لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

حضر الاجتماع كل من هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، والدكتورة ندا عبد المحسن ممثلا عن جامعة سوهاج، وأعضاء فريق مبادرة " القرية الخضراء، وممثلي شركة الكهرباء ، ووحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة .
 
ورحب نائب المحافظ بالأعضاء الجدد خلال الاجتماع، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لسرعة استيفاء المعايير المطلوبة لتأهيل قرية " أم دومة "؛ للحصول على شهادة "ترشيد " للمجتمعات الخضراء، كما وجه بضرورة إشراك المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في دعم المبادرة .
 

 


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