محافظ سوهاج يبحث مشروع تطوير ورفع كفاءة قصر الثقافة.. اعرف التفاصيل

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم اجتماعا، لبحث آخر مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، وإزالة بعض المعوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية المشرف على تنفيذ المشروع، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وشركات المياه والكهرباء .

وأكد محافظ سوهاج على أهمية مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، موجها بتذليل كافة المعوقات، والعمل على الانتهاء من المشروع في المواعيد والجداول الزمنية المحددة، لافتا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وشركات المرافق؛ لتلافي أية معوقات والانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن .

وناقش الاجتماع أعمال التطوير والتأهيل، والحاجة إلى تحويل مسار خط المياه التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي من داخل الموقع العام الخاص بالقصر إلى خارج حدود القصر تحسبا لأي أعطال مستقبلية قد تؤثر على الأعمال بعد تسليم المشروع، وتناول الاجتماع كذلك ضرورة فحص محولات الكهرباء الموجودة بالقصر، ومدى إمكانية الصيانة أو التوريد الجديد، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لشاشة التعداد السكاني الموجودة على الواجهة الرئيسية أعلى السطح؛ لإستكمال أعمال عزل وتبليط الأسطح.