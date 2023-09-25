اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:24 م
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قطع المياه عن قرية قمبش ببنى سويف من 9 مساء اليوم حتى 3 صباح غد

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:05 م
قطع المياه عن قرية قمبش ببنى سويف من 9 مساء اليوم حتى 3 صباح غد قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية قمبش، بداية من الساعة 9 مساء اليوم الاثنين" 25 سبتمبر" وحتى الساعة 3 صباح غد الثلاثاء، وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خط مياه 12 " بلاستيك بقرية قمبش ببا
 
وتتقدم الشركة باعتذارها عن انقطاع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الربط، لضمان انتظام تقديم الخدمة، فإنها مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.

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