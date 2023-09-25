قطع المياه عن قرية قمبش ببنى سويف من 9 مساء اليوم حتى 3 صباح غد

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية قمبش، بداية من الساعة 9 مساء اليوم الاثنين" 25 سبتمبر" وحتى الساعة 3 صباح غد الثلاثاء، وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خط مياه 12 " بلاستيك بقرية قمبش ببا