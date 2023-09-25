موانئ البحر الأحمر: تداول 10 آلاف و518 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 518 شاحنة و444 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 134 شاحنة و 366 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 384 شاحنة و 78 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2930 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحسين وعلي متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة . وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 915 راكب بموانيها .





