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موانئ البحر الأحمر: تداول 10 آلاف و518 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة اليوم

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:34 ص
موانئ البحر الأحمر: تداول 10 آلاف و518 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة اليوم موانى البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 518 شاحنة و444 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 134 شاحنة و 366 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 384 شاحنة و 78 سيارة .
 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2930 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا.
 
كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحسين وعلي متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة . وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 915 راكب بموانيها .
 
 


 

 


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