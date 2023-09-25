اليوم السابع
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مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق تنيدة منفلوط بالوادى الجديد

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:15 م
مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق تنيدة منفلوط بالوادى الجديد اسعاف - أرشيفية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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لقى شخصان مصرعهما، في حادث مروي، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور "منفلوط – تنيدة" بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطار أمنى إلى  مدير أمن الوادي الجديد من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 50 بمحور " تنيدة – منفلوط" مما أسفر عن مصرع كل من فايز هلال عمران مفتاح، 73 سنة من مركز منفلوط بأسيوط، عبد القادر مبروك مسعود عوض، 77 سنة، من مركز منفلوط بأسيوط. 
 
وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفين لمشرحة مستشفى الداخلة العام، فيما تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

 


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