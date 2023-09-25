مدينة العريش تستعد لفصل الشتاء بالتزامن مع تواصل أعمال الرصف وإزالة المخالفات

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت في مدينة العريش بشمال سيناء الاستعداد لفصل الشتاء، بتطهير غرف تصريف الأمطار بالتزامن مع أعمال رصف الشوارع وتنفيذ حملات إزالة مخالفات.

وأعلن مجلس مدينة العريش مواصلة تطهير غرف تصريف الأمطار داخل المدينة، باستكمال الأعمال بداية من منطقة "جامع النصر باتجاه ميدان القاهرة"، مروراً "بشارع الساحة وأمام محطة غاز السيارات ومدرسة الثانوية العسكرية والهلال الأحمر وكوبري الضاحية حتى ميدان جامع النصر".

ومن المقرر استمرار الأعمال حتى الانتهاء منها وتجهيز الغرف لأي سقوط أمطار في العريش.

وتشهد مدينة العريش أعمال رصف الشوارع بمنطقة خدمات أبوصقل، وشملت شارع مسجد السلام، وشارع مدرسة أبوصقل الابتدائية المؤدِّي إلى شارع البحرية، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل.

كما تجري الأعمال لإعادة الشيء إلى أصله داخل منطقة خدمات "الريسة"، وإعادة تأهيل شوارع الحي، بداية من محيط السجل المدني، وتستمر الأعمال لاستكمال باقي الحي.

ويقوم أهالي توسعات الميناء ببناء منازل لهم في محيط مدرسة أحمد صفوت، وتجرى عملية رصف الطبقة الأخيرة لمحور الفاتح، مرورًا بمنطقة الخلفاء ومقابل محطة المياه وصولاً لنزلة قويدر والمحافظة القديمة مرورًا بمنطقة آل ياسر حتى كوبري أبوصقل، ضمن استمرار أعمال المرحلة الثالثة لمحور الفاتح الساحلي.

وتمت إزالة سورين في المهد مخالفين لقانون البناء في منطقة خدمات المساعيد بمحيط منطقة بلازا بدون ترخيص للمباني، وتمت الإزالة بواسطة معدات المجلس واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالف بوجود رئيس منطقة خدمات المساعيد، و إزالة حالتين مخالفتين لقانون البناء عبارة عن سملات خرسانية في المهد بمنطقة خدمات الفواخرية بدون ترخيص للمباني، وتمت الإزالة بواسطة معدات المجلس ومصادرة خشب الصبة.