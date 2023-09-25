اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مداهمة منزل أحد قادة الشرطة فى تايلاند فى إطار تحقيق لشبكة مقامرة غير قانونية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:15 م
مداهمة منزل أحد قادة الشرطة فى تايلاند فى إطار تحقيق لشبكة مقامرة غير قانونية شرطة تايلاند ـ صورة أرشيفية
بانكوك (أ ش أ)

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قامت الشرطة فى تايلاند اليوم الاثنين، بتفتيش منزل أحد أشهر قادة الشرطة التايلاندية كجزء من تحقيق واسع النطاق فى شبكة مقامرة غير قانونية عبر الإنترنت استهدفت أعضاء آخرين فى قوات الأمن.

وقال نائب قائد الشرطة "سوراتشات هاكبارن" المعروف في تايلاند بتداخلاته خلال القضايا البارزة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، إنه ليس قلقا على الإطلاق، لأنه ليس متورطا ويمكننى الإجابة على جميع الأسئلة".

وكان منزله في بانكوك واحدا من ثلاثين مكانا منتشرا في ست مقاطعات داهمتها الشرطة للاشتباه في موقع لعب القمار الملقب بـ "بيتفليكس" واثني عشر موقعا آخر.


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