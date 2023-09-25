محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في إنشاء محطة معالجة صرف صناعي

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين، اجتماعا موسعا، وذلك لاستعراض مستجدات العمل في مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك بحضور وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الاسكان ببورسعيد، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد، التطورات التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة، خاصة في مجال إقامة محطات صرف صناعي، حيث ناقش محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي الحالي فيما يتعلق بتنفيذ المشروع، والذي يتمثل في بناء محطة صرف صناعي جديدة بالتعاون مع إحدى الشركات ، والاعتماد على دمج أفضل الأنظمة المتاحة مع التكنولوجيا الخاصة بها الحاصلة على براءة اختراع والتي تم تطويرها في المملكة المتحدة، وسيخلق المشروع عددًا من الوظائف الهندسية عالية الجودة على الساحل الشمالي لمصر، وستكون المنشآت الجديدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعية يوميًا ، والتي ستحمي أيضًا بحيرة المنزلة .

وخلال اللقاء، تم استعراض التصميمات الهندسية للمشروع الجديد، وكافة الٱليات الخاصة بتنفيذ المشروع، ووجه المحافظ بالتنسيق بين الجهات المختصة ببورسعيد ووزارة الاتصالات وممثلي الشركة، لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.