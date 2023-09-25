محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد.. صور

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، عددا من المدارس بمركز ومدينة الجمالية بتكلفة 25 مليون جنيه، حيث افتتح مدرسة المغاورى نجم للتعليم الأساسى بقرية الإسكندرية الجديدة على مساحة 2,700 متر مربع بإجمالى عدد فصول 22 فصلا بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، كما افتتح مدرسة الدكتورة سعاد كفافى الرسمية المتميزة للغات على مساحة 4,500 متر مربع بإجمالى عدد فصول 28 فصلا بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، هشام عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة، ورئيس مركز ومدينة الجمالية.

وأشار "المحافظ" إلى أن ما تم بناؤه من مدارس جديدة فى الدقهلية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى يعادل 25% من إجمالى ما تم بناؤه من مدارس فى تاريخ الدقهلية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد "مختار" على أن الدقهلية دائماً رائدة فى مجال التعليم أنجبت لمصر أعلام أحدثوا نقله نوعيه فى مجال التعليم فى مصر أمثال على مبارك ابو التعليم فى مصر ومربى الأجيال احمد لطفى السيد.

ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بتنجيل كافة ملاعب المدارس لتمكين الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية، كما وجه بالمتابعة المستمرة للمدارس والصيانة المستمرة لها.

وثمن "مختار" دور المجتمع المدنى بالدقهلية، الذى ضرب أروع المثل فى المشاركة المجتمعية من خلال بناء المدارس والمساجد وتطوير المستشفيات ويعد شريكا أساسيا فى البناء والتنمية الذى تشهده المحافظة فى كافة القطاعات الخدمية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير العملية التعليمية وإنشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.